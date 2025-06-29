Олег Гончар

В Анахаймі (США) у головному поєдинку боксерського шоу блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) у ліміті важкої ваги переміг ексчемпіона світу в середньому дивізіоні мексиканця Хуліо Сесара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО).

Починаючи з першого раунду Чавес просто пересувався по рингу без ударів. Пол натомість працював джебом, але через високий блок не міг потрясти опонента.

Після п’ятого раунду Хуліо почав викидувати удари, але цього було недостатньо.

Чавес-молодший зміг повністю включитися лише в останніх двох раундах, в яких він перебив суперника. Однак, за підсумками бою перемогу віддали Полу: 99-91, 97-93, 98-92.

Більш детально про бій можна прочитати в онлайн трансляції поєдинку Джейк Пол — Хуліо Сесар Чавес-молодший.