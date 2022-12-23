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Джейк Пол викликав на боксерський поєдинок Макгрегора

Американський відеоблогер готовий нокаутувати екс-чемпіона UFC
Бокс Професійний бокс
23 грудня 16:11
Джейк Пол викликав на боксерський поєдинок Макгрегора
Джейк Пол / Фото - frontofficesports
Відомий американський відеоблогер та боксер-початківець Джейк Пол (6-0, 4 КО, Бокс) в Twitter кинув виклик на поєдинок екс-чемпіону UFC в двох вагових категоріях Конора Макгрегору (22-6, ММА).

«Ти б'єшся за титули? Останній раз ти бився за пояс чотири роки тому. Ти програв три з чотирьох останніх боїв. На рингу я б нокаутував тебе з прив'язаною до спини рукою. По правді кажучи, в клітці мені б знадобилися обидві руки. Але результат був би тим же».


Раніше Пол заявив, що проведе наступний поєдинок в лютому 2023 року.

Володимир Кириченко
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Джейк Пол Конор Макгрегор

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