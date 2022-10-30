Джейк Пол не без проблем виграв у Андерсона Сілви

Блогеру вдалося записати собі в актив один нокдаун

Андерсон Сілва - Джейк Пол / Фото: ESPN

На Gila River Arena в Глендейле, штат Арізона, США відеоблогер Джейк Пол (6-0, 4 КО) в поєдинку проти 47-річної бразильської легенди ММА Андерсона Сілви (31-3, КО) отримав найважчу опозицію в своїй кар'єрі.



У першому раунді Сілва нічого не робив крім відходів. Бразилець почав працювати з другої трихвилинки. Якщо Пол діяв другим номером і по повній вкладався в удари, то Андерсон діяв більш розкуто на ногах, пробивав легші, але точні удари. При цьому, ветеран не один раз затискав блогера у канатів, де його забивав панчами.

В останньому восьмому раунді Сілва активніше пішов в атаку і пропустив удар правою, після якого опустився на коліно – нокдаун.

За підсумками дуже конкурентного бою судді віддали перемогу Полу: 77:74, 78:73 і 78:73.