Рідний дядько та колишній наставник Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), Джон Ф’юрі, прокоментував рішення Василя Ломаченка завершити кар'єру та відзначив унікальність українця як боксера. Слова наводить Pro Boxing Fans.

У професіоналах він був неймовірним. Спостерігати за його боксом — це була справжня наука. Він стояв перед суперником — і раптом вже десь зник. У момент, коли опонент наносив удари, Ломаченко вже змінював позицію. Це дуже рідкісна навичка.

Василь володів унікальним чуттям дистанції. Він відчував момент ще до того, як суперник збирався атакувати. Його робота залежала від мілісекунд — неймовірний таймінг, блискавична реакція. Це був вищий рівень. Він — видатний боєць і великий чемпіон.