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Джонсон: «Джошуа покаже людям, що з ним не покінчено»

Боксер впевнений, що на цих поразках від Усика життя не зупинене
Бокс Професійний бокс
22 грудня 00:42
Джонсон: «Джошуа покаже людям, що з ним не покінчено»

Суперважковаговик Кевін Джонсон в інтерв'ю Boxing Social висловився про перспективи колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) після двох поразок Олександру Усику (20-0, 13 КО).

«Люди дуже швидко списують когось з рахунків, але якщо той, на кого вже поставлений хрест, раптом повертається і доводить зворотне, тоді всі вони знову змінюють платівку.

Таке вже траплялося. І той же Ентоні покаже людям, що з ним не покінчено».

Нагадаємо, Джошуа хоче провести поєдинок з грізним нокаутером Деонтеєм Уайлдером.

Карен Агабекян
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Ентоні Джошуа

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