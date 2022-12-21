Джонсон: «Джошуа покаже людям, що з ним не покінчено»

«Гол 2: Життя як мрія»
31 грудня 07:20
Суперважковаговик Кевін Джонсон в інтерв'ю Boxing Social висловився про перспективи колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) після двох поразок Олександру Усику (20-0, 13 КО).
«Люди дуже швидко списують когось з рахунків, але якщо той, на кого вже поставлений хрест, раптом повертається і доводить зворотне, тоді всі вони знову змінюють платівку.
Таке вже траплялося. І той же Ентоні покаже людям, що з ним не покінчено».
Нагадаємо, Джошуа хоче провести поєдинок з грізним нокаутером Деонтеєм Уайлдером.
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