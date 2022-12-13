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Джошуа: «Ділліан Уайт в цілому крутіший за Ф'юрі»

Колишній володар титулів хоче провести лондонське дербі
Бокс Професійний бокс
13 грудня 17:15
Джошуа: «Ділліан Уайт в цілому крутіший за Ф'юрі»
Энтоні Джошуа / Фото - Getty Images
Екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) в інтерв'ю British GQ заявив, що якби на кону не стояли титули, то він би вважав за краще вийти в ринг з Ділліаном Уайтом (29-3, 19 KO), а не Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

«Якби я міг стерти свою пам'ять, як у фільмі «Люди в чорному», де герої використовують цю штуковину, то це повинен бути Ділліан Уайт. Південний Лондон проти північного Лондона. Ф'юрі хороший, але він хлопець з Манчестера. Я думаю, що Ділліан крутіше в цілому, але кілька разів він зазнав невдачі».


Відзначимо, що Джошуа з Уайтом вперше провели бій в 2015 році. Тоді Ей Джей здобув перемогу нокаутом в 7-му раунді. У 2023 році британці проведуть реванш, цей поєдинок вже почав розкручувати президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн.

Володимир Кириченко
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Теги

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Ділліан Уайт

Коментарі 1

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13 грудня 2022р. 17:55
Этот  бой - пустой  выстрел.Сегодня,кроме  Джощуа, он  никому  не  нужен
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