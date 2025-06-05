Джошуа показав, як відновлюється після операції на лікті
Британський боксер опублікував відео з боєм з тінню
близько 7 годин тому
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) продемонстрував перші результати відновлення після операції на ліктьовому суглобі, яку він переніс два тижні тому.
У Snapchat британець опублікував відео, де виконує бой з тінню, показуючи, що поступово повертається у форму.
Пройшло 2 тижні після операції. За кілька днів повернуся до роботи.
Нагадаємо, 35-річного Джошуа сенсаційно нокаутував 27-річний Деніел Дюбуа на стадіоні Вемблі.
Тренер Джошуа назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа.