Джошуа показав, як відновлюється після операції на лікті

Британський боксер опублікував відео з боєм з тінню

близько 7 годин тому

Ентоні Джошуа
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) продемонстрував перші результати відновлення після операції на ліктьовому суглобі, яку він переніс два тижні тому. 

У Snapchat британець опублікував відео, де виконує бой з тінню, показуючи, що поступово повертається у форму.

Пройшло 2 тижні після операції. За кілька днів повернуся до роботи.

Ентоні Джошуа

Нагадаємо, 35-річного Джошуа сенсаційно нокаутував 27-річний Деніел Дюбуа на стадіоні Вемблі.

Тренер Джошуа назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа.

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