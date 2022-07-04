Дерев'янченко: «Вважаю, що Джошуа здатний перебоксирувати Усика в реванші»
«Джошуа потрібно бути агресивніше, він спробує нокаутувати Усика». Хірн впевнений у перемозі британця
Президент Matchroom Boxing – про реванш в суперважкому дивізіоні
12:26
Едді Хірн / Фото - sportingnews.comПромоутер екс-чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), Едді Хирн, заявив, що його підопічний здобуде перемогу нокаутом в реванші з володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитує Хірна boxingnews24.com.
«Усик не любить пропускати удари, особливо по корпусу. Не секрет, що в реванші Джошуа треба бути більш агресивним. Але справа не тільки в агресії. Роберт Гарсія добре сказав, що необхідно придумати три плану на бій, потрібно бути здатним адаптуватися по ходу поєдинку, тому що Усик дуже-дуже хороший і розумний».
«Джошуа необхідно бути більш агресивним, і він знає, що зобов'язаний перемогти. Я щиро вірю, що він нокаутує Усика. Джошуа зупинить його в реванші, тому що зобов'язаний це зробити. Я не думаю, що Ентоні може дозволити собі перебоксувати його і перемогти за очками. Йому потрібно бути агресивніше, і я вважаю, що він спробує нокаутувати Усика».
Нагадаємо, реванш між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді ( Саудівська Аравія ).
Напередодні другого поєдинку – в Лондоні пройшла друга битва поглядів зоряних боксерів.
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