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«Джошуа потрібно бути агресивніше, він спробує нокаутувати Усика». Хірн впевнений у перемозі британця

Президент Matchroom Boxing – про реванш в суперважкому дивізіоні
Бокс Професійний бокс
12:26
«Джошуа потрібно бути агресивніше, він спробує нокаутувати Усика». Хірн впевнений у перемозі британця
Едді Хірн / Фото - sportingnews.com
Промоутер екс-чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), Едді Хирн, заявив, що його підопічний здобуде перемогу нокаутом в реванші з володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Цитує Хірна boxingnews24.com.

«Усик не любить пропускати удари, особливо по корпусу. Не секрет, що в реванші Джошуа треба бути більш агресивним. Але справа не тільки в агресії. Роберт Гарсія добре сказав, що необхідно придумати три плану на бій, потрібно бути здатним адаптуватися по ходу поєдинку, тому що Усик дуже-дуже хороший і розумний».


«Джошуа необхідно бути більш агресивним, і він знає, що зобов'язаний перемогти. Я щиро вірю, що він нокаутує Усика. Джошуа зупинить його в реванші, тому що зобов'язаний це зробити. Я не думаю, що Ентоні може дозволити собі перебоксувати його і перемогти за очками. Йому потрібно бути агресивніше, і я вважаю, що він спробує нокаутувати Усика».


Нагадаємо, реванш між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді ( Саудівська Аравія ).

Напередодні другого поєдинку – в Лондоні пройшла друга битва поглядів зоряних боксерів.
Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Едді Хирн

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