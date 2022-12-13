Хірн: «Джошуа збирає нову команду»
Джошуа повернеться в ринг в березні-квітні, а влітку може побитися з Уайлдером
Британець продовжує пошуки нової команди
13 грудня 12:25
Ентоні Джошуа / Фото - Getty ImagesПрезидент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що поєдинок екс-чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) проти Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) може відбутися влітку 2023 року.
Цитує Хірна dailymail.co.uk.
«У нас йде хороша комунікація з Шеллі Фінкелем (менеджер Уайлдера, – прим.). Ми багато спілкуємося, багато листуємося. Ще не відбудеться анонс тренерського штабу Джошуа, ми не буде вибирати суперника, оскільки хочемо, щоб своє слово сказав тренер».
«У нас є три-чотири хлопця, з якими ми ведемо переговори. Ми готові зробити крок в їх сторону, але потрібно переконатися, що це буде зручно для тренерського штабу. Це наш план на найближчі кілька тижнів. Уайлдеру призначали бій з Енді Руїсом. Він веде переговори з різними людьми з приводу поєдинку з Руїсом. Я припускаю, що цей бій буде для нього наступним».
«У той же час ми б хотіли, що Ділліан Уайт побився в якості проміжного бою з Уайлдером або влітку з Джошуа. Потрібно подивитися, але схоже, що Уайлдер битиметься з Руїсом, а Ей Джей поб'ється в кінці березня або в квітні. Диліан Уайт теж проведе бій. Я думаю, що всі вони зберуться влітку».
Також Хірн розповів, що Джошуа збирає собі нову команду.
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