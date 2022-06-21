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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Джошуа – про реванш з Усиком: «Я стану триразовим чемпіоном світу в хевівейті»

Колишній володар титулів не сумнівається у своїй перемозі над українцем
Бокс Професійний бокс
20:21
Джошуа – про реванш з Усиком: «Я стану триразовим чемпіоном світу в хевівейті»
Ентоні Джошуа / Фото - badlefthook
Екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) під час прес-конференції поділився очікуваннями від реваншу з володарем титулів WBO, IBF, IBO, WBA українцем Олександром Усик (19- 0, 13 КО).

Цитує Джошуа Matchroom Boxing.

«Ми все ще на шляху до абсолютного чемпіонства. Це тільки тріщина на дорозі. Я стану триразовим чемпіоном світу у важкій вазі».


Нагадаємо, реванш відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Зіркові боксери вже провели дебютну битву поглядів перед другим поєдинком.
Володимир Кириченко
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Ентоні Джошуа Олександр Усик

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