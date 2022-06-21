Розігрів вдався. Усик і Джошуа провели дебютну битву поглядів перед реваншем
Джошуа – про реванш з Усиком: «Я стану триразовим чемпіоном світу в хевівейті»
Колишній володар титулів не сумнівається у своїй перемозі над українцем
20:21
Ентоні Джошуа / Фото - badlefthookЕкс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) під час прес-конференції поділився очікуваннями від реваншу з володарем титулів WBO, IBF, IBO, WBA українцем Олександром Усик (19- 0, 13 КО).
Цитує Джошуа Matchroom Boxing.
«Ми все ще на шляху до абсолютного чемпіонства. Це тільки тріщина на дорозі. Я стану триразовим чемпіоном світу у важкій вазі».
Нагадаємо, реванш відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).
Зіркові боксери вже провели дебютну битву поглядів перед другим поєдинком.
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