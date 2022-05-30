Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 67кг. Пряма трансляція

Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець

Ентоні готується до наступного бою в США
Бокс Професійний бокс
20:58
Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) до наступного бою проти чемпіона за версіями WBO, IBF, IBO, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) готуватиметься під керівництвом американського тренера Роберта Гарсії. Про це в Twitter повідомив журналіст Майк Коппінджер.

Джошуа раніше тренувався у Роба Маккракена, але після поразки від Усика вирішив змінити наставника.

Гарсія тренував таких відомих боксерів як Антоніо Маргарито, Келлі Павлик, Ноніто Донейр, Маркос Майдана. Але найтитулованішим підопічним фахівця є його брат Майкы Гарсія.

Нагадаємо, поєдинок Джошуа і Усика повинен пройти 23 липня в Саудівській Аравії.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Роберт Гарсія Ентоні Джошуа

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Макгрегор: «Джошуа буде складно повернути титули»
Макгрегор: «Джошуа буде складно повернути титули»
Бокс Професійний бокс
29 травня 09:49
Колишній тренер Джошуа: «Ентоні потрібна правильна тактика в бою з Усик»
Колишній тренер Джошуа: «Ентоні потрібна правильна тактика в бою з Усик»
Бокс Професійний бокс
28 травня 22:30
Джойс: «Я думаю, що Джошуа втратив голову»
Джойс: «Я думаю, що Джошуа втратив голову»
Бокс Професійний бокс
28 травня 17:45
Джойс: «Джошуа був радий дійти до кінця поєдинку з Усик»
Джойс: «Джошуа був радий дійти до кінця поєдинку з Усик»
Бокс Професійний бокс
28 травня 15:30
Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа»
Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа»
Бокс Професійний бокс
27 травня 19:50
Промоутер Ф’юрі: «Тайсон надто великий і сильний для Усика»
Промоутер Ф’юрі: «Тайсон надто великий і сильний для Усика»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:06

Новини: Бокс

Райан Гарсія дізнався ім'я наступного суперника
Райан Гарсія дізнався ім'я наступного суперника
Професійний бокс
21:38
Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець
Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець
Професійний бокс
20:58
Хантер і Ф'юрі визначать суперника для Усика
Хантер і Ф'юрі визначать суперника для Усика
Професійний бокс
18:58
Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс
Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс
Професійний бокс
16:59
Еллербі: «Райан Гарсія не хоче бою з Девісом»
Еллербі: «Райан Гарсія не хоче бою з Девісом»
Професійний бокс
14:00
Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку на прес-конференції через Ломаченко
Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку на прес-конференції через Ломаченко
Професійний бокс
12:00
Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»
Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»
Професійний бокс
10:30
Камбосос: «В цілому я бачу в очах Хейні щура, донощика, гризуна»
Камбосос: «В цілому я бачу в очах Хейні щура, донощика, гризуна»
Професійний бокс
09:00
Захарєєв зупинився в півфіналі. Чотири українці завоювали бронзові медалі чемпіонату Європи
Захарєєв зупинився в півфіналі. Чотири українці завоювали бронзові медалі чемпіонату Європи
Аматорський бокс
29 травня 22:36
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини