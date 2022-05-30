Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець

Ентоні готується до наступного бою в США

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) до наступного бою проти чемпіона за версіями WBO, IBF, IBO, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) готуватиметься під керівництвом американського тренера Роберта Гарсії. Про це в Twitter повідомив журналіст Майк Коппінджер.

Джошуа раніше тренувався у Роба Маккракена, але після поразки від Усика вирішив змінити наставника.

Гарсія тренував таких відомих боксерів як Антоніо Маргарито, Келлі Павлик, Ноніто Донейр, Маркос Майдана. Але найтитулованішим підопічним фахівця є його брат Майкы Гарсія.

Нагадаємо, поєдинок Джошуа і Усика повинен пройти 23 липня в Саудівській Аравії.