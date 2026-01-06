Олег Гончар

Адедамола Джошуа, дядько колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), заявив, що його племінник вирішив завершити кар’єру в боксі після трагічної ДТП, передає The PUNCH.

«Головне — він завершив кар’єру. Це нас тішить, бо кожен його бій ми переживали надто емоційно. Коли його відправляють у нокдаун — серце вистрибує з грудей. Тепер, коли він сказав, що йде, перебуваючи на піку визнання, ми щасливі».

На запитання, чи повідомив Ентоні родині про рішення, Адедамола відповів: «Так».

Також Джошуа взяв на себе довічну фінансову підтримку родин загиблих друзів і тренерів — Сіни Гамі та Роберта Латца.

Нагадаємо, аварія сталася поблизу Лагоса в Нігерії: Lexus перевищив швидкість і врізався у вантажівку. Боксера врятувало те, що він пересів на заднє сидіння з іншого боку.