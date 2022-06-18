Джойс: «Ф'юрі доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати»

Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) заявив, що сподівається провести бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Джойса цитує ресурс boxingnews24.com:

Тайсону доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати, але це буде складне завдання, тому що я буду битися з ним до самого кінця. У мене є власні навички, міцність, держалка, я теж можу вдарити. Я думаю, що це буде відмінний поєдинок».