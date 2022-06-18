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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Джойс: «Ф'юрі доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати»

Британець заявив, що сподівається провести бій з «Циганським Королем»
Бокс Професійний бокс
20:45
Джойс: «Ф'юрі доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати»

Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) заявив, що сподівається провести бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Джойса цитує ресурс boxingnews24.com:

«У мене є багато атрибутів, який доставили б йому великих проблем, тому давайте сподіватися, що цей поєдинок відбудеться. Якщо виходити з спарингів з ним, то я нічого йому не віддам просто так. Він володіє солідними міццю і навичками, але на моєму боці Ісмаель Салас. Він розробить план для перемоги над Ф'юрі.

Тайсону доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати, але це буде складне завдання, тому що я буду битися з ним до самого кінця. У мене є власні навички, міцність, держалка, я теж можу вдарити. Я думаю, що це буде відмінний поєдинок».

Джо Джойс хоче реванш з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Рене Тер Велде
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Джо Джойс Тайсон Ф'юрі

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