«Олександр пройшов війну». Джойс поділився прогнозом на реванш Усик – Джошуа: вірить в нокаут
Джойс: «Ф'юрі доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати»
Британець заявив, що сподівається провести бій з «Циганським Королем»
20:45
Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) заявив, що сподівається провести бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).
Джойса цитує ресурс boxingnews24.com:
«У мене є багато атрибутів, який доставили б йому великих проблем, тому давайте сподіватися, що цей поєдинок відбудеться. Якщо виходити з спарингів з ним, то я нічого йому не віддам просто так. Він володіє солідними міццю і навичками, але на моєму боці Ісмаель Салас. Він розробить план для перемоги над Ф'юрі.
Тайсону доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати, але це буде складне завдання, тому що я буду битися з ним до самого кінця. У мене є власні навички, міцність, держалка, я теж можу вдарити. Я думаю, що це буде відмінний поєдинок».
Джо Джойс хоче реванш з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO).
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