Джойс: «Ф'юрі, вибери когось свого зросту. Усик занадто малий»
Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Британець відзначив перевагу в габаритах у «Циганського короля»
11:00
Джо Джойс / Фото - telegraph.co.ukНепереможений британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves прокоментував можливий поєдинок між чемпіоном WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0- 1, 23 КО).
«Я думаю, що бій Усика з Ф'юрі буде хорошим, дуже технічним. Але мені здається, що Тайсон просто занадто великий, і він його поб'є. Але я цього не знаю. Усик показав, що може пройти 12 раундів, викидаючи багато ударів. Так що він здатний все сильно ускладнити. Я думаю, що цей бій може бути ближче, ніж вважають люди».
Нагадаємо, очікується, що поєдинок Ф'юрі проти Усика відбудеться в лютому-березні наступного року.
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