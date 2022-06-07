Джойс: «Усик патріот і готовий йти воювати, але з Джошуа теж необхідно воювати»

Джо сподівається, що у Олександра вистачить досвіду, щоб сконцентруватися на бою

Джо Джойс / Фото: Evening Standard Британський суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 13 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves висловився про те, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) вирішив провести реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) під час війни в Україні.

«Думаю, що у Усика вистачить досвіду, щоб з цим впоратися. Думаю, що він патріот. Я уявляю, як він одягає українську амуніцію, військову форму і готовий йти воювати. При цьому, у нього є Джошуа, з яким йому теж необхідно воювати. Тому він тренується і давайте подивимося, що станеться». Нагадаємо, раніше Джойс заявив, що нокаутував би Усика.

Карен Агабекян