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Джойс: «Усик патріот і готовий йти воювати, але з Джошуа теж необхідно воювати»

Джо сподівається, що у Олександра вистачить досвіду, щоб сконцентруватися на бою
Бокс Професійний бокс
09:43
Джойс: «Усик патріот і готовий йти воювати, але з Джошуа теж необхідно воювати»
Джо Джойс / Фото: Evening Standard

Британський суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 13 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves висловився про те, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) вирішив провести реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) під час війни в Україні.

«Думаю, що у Усика вистачить досвіду, щоб з цим впоратися. Думаю, що він патріот. Я уявляю, як він одягає українську амуніцію, військову форму і готовий йти воювати. При цьому, у нього є Джошуа, з яким йому теж необхідно воювати. Тому він тренується і давайте подивимося, що станеться».

Нагадаємо, раніше Джойс заявив, що нокаутував би Усика.

Карен Агабекян
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик Джо Джойс

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