Джойс в наступному поєдинку зійдеться з колишнім суперником Ф’юрі

Топовий надважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) наступний поєдинок проведе з ветераном Крістіаном Хаммером (27-9, 17 KO).



Поєдинок пройде в Лондоні на «Уемблі» 2 липня.





@JoeJoyceBoxing v Christian Hammer



Fellow young Lightweight sensation @markyboy118 will replace @SamNoakes3 who unfortunately sustained a Hand injury. @michaelburkejr replaces the injured @sugarboyroy pic.twitter.com/1VuzWMjpIK