Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс

Джо готовий отримати титул навіть без бою з українцем

Володар тимчасового титулу чемпіона WBO в суперважкій вазі Джо Джойс (15-0, 14 КО) прокоментував YouTube-каналу FightHype.com спробу повноцінного чемпіона Олександра Усика (20-0, 13 КО) домовитися про об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).



Джойс вважає, що якщо Усик битиметься з Ф'юрі, то у українця повинні відібрати титул і віддати йому.

«Я тимчасовий чемпіон WBO, але скоро мене підвищать в статус повноцінного. Ідіть в сторону, ухиляйтеся, але рано чи пізно ви пропустите удар від «Джаггернаута».

Слова Джойса виглядають дивно, оскільки WBO раніше повідомила, що не наполягатиме для обов'язковому захисту пояса Усика.