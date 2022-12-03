Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Джойс вважає, що поєдинок проти Уайлдера небезпечний для життя
Боксер не поспішає виходити в ринг проти Деонтея
16:10
Так, це той бій, який не назвати безпечним поєдинком. Я б не хотів перевіряти свою щелепу проти Уайлдера, але ми рухаємося назустріч і, можливо, скоро зустрінемося. Я можу побитися і з Ф'юрі, з Усиком, в кінцевому підсумку і з Деонтеєм. Це топові бійці, з кожним з них небезпечно битися.
Але все ж поєдинок з Уайлдером, на мій погляд, найбільш ризикований. Але я можу дати бій. Взагалі, для кожного з цих бійців є певний метод, як у них виграти і ті речі, які з ними точно не пройдуть. Безумовно, є тактика, яка спрацює з Уайлдером, але завжди потрібно уникати його правої руки.
Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі.
Коментарі 0