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Джойс вважає, що поєдинок проти Уайлдера небезпечний для життя

Боксер не поспішає виходити в ринг проти Деонтея
Бокс Професійний бокс
16:10
Джойс вважає, що поєдинок проти Уайлдера небезпечний для життя
Непереможений британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) в інтерв'ю в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves висловився про можливий бій з Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Так, це той бій, який не назвати безпечним поєдинком. Я б не хотів перевіряти свою щелепу проти Уайлдера, але ми рухаємося назустріч і, можливо, скоро зустрінемося. Я можу побитися і з Ф'юрі, з Усиком, в кінцевому підсумку і з Деонтеєм. Це топові бійці, з кожним з них небезпечно битися.

Але все ж поєдинок з Уайлдером, на мій погляд, найбільш ризикований. Але я можу дати бій. Взагалі, для кожного з цих бійців є певний метод, як у них виграти і ті речі, які з ними точно не пройдуть. Безумовно, є тактика, яка спрацює з Уайлдером, але завжди потрібно уникати його правої руки.


Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі.
Денис Сєдашов
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Джо Джойс

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