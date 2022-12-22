Паркер: «Якщо Джошуа піде вперед, то Ф'юрі його нокаутує до шостого раунду»
Джозеф Паркер зустрінеться в ринзі з Мессі
Екс-чемпіон світу готовий перекрити поразку від Джойса
22 грудня 17:20
Джозеф Паркер / Фото - boxingscene.comКолишній чемпіон світу в суперважкjve дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (30-3, 21 KO) проведе свій наступний поєдинок 21 січня 2023 року в Великобританії.
На Паркера очікує 10-раундовий бій з перспективним британським суперважковаговиком Джеком Мессі (20-1, 11 KO). Про це повідомляє Boxing Scene.
Нагадаємо, в останній раз Паркер виходив на ринг у вересні, програвши нокаутом в поєдинку з Джо Джойсом (15-0, 14 KO).
Що стосується Мессі, то він зараз йде на серії з чотирьох поспіль перемог. Його останній бій відбувся в квітні цього року, і закінчився перемогою нокаутом у 2-му раунді над чехом Вацловом Пейсаром.
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