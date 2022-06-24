Дзінзірук: «Після 24 лютого життя повернулося на 180 градусів. Я ніколи не думав, що буду ходити з автоматом»

Дебют України на King of the Court! Розклад змагань етапу у Гамбурзі, який транслює XSPORT
16:30
«Після 24 лютого життя повернулося на 180 градусів. Я ніколи не думав, що буду ходити з автоматом, буду чергувати, когось ловити. Гуманітарною допомогою також займалися на початку. Я не можу сказати, що робив що-небудь одне. Все, де ми могли бути корисні своїй країні, ми намагалися робити».
«Боксерська позиція в Броварах була дуже чітка. У нас є президент федерації Сергій Валерійович Ілюхін, який зібрав нас з хлопцями: ми всі знали, що робити і куди бігти».
«Справа в тому, що ми всі знаємо один одного, дружимо і я знаю, що кожен з тих, хто поруч не відведе. Але якщо до нас хотів хтось приєднатися, то намагалися чужих людей не брати».
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