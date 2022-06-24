Дзінзірук: «Після 24 лютого життя повернулося на 180 градусів. Я ніколи не думав, що буду ходити з автоматом»

Колишній чемпіон світу – про події, які змінили в Україні все

Сергій Дзінзірук / Фото - kamp-sport.com Екс-чемпіон світу в першому середньому дивізіоні Сергій Дзінзірук (37-2, 34 КО) розповів, як його змінила його війна в Україні, а також поділився думками про велику українську боксерську сім'ю.



Розкажіть про свою допомогу армії? Можливо, було щось, чим не займалися ніколи в житті?



«Після 24 лютого життя повернулося на 180 градусів. Я ніколи не думав, що буду ходити з автоматом, буду чергувати, когось ловити. Гуманітарною допомогою також займалися на початку. Я не можу сказати, що робив що-небудь одне. Все, де ми могли бути корисні своїй країні, ми намагалися робити».



Можете детальніше розповісти про боксерської сім'ї в Україні? Чи були ті, хто дивував Вас своєю позицією?



«Боксерська позиція в Броварах була дуже чітка. У нас є президент федерації Сергій Валерійович Ілюхін, який зібрав нас з хлопцями: ми всі знали, що робити і куди бігти».



«Справа в тому, що ми всі знаємо один одного, дружимо і я знаю, що кожен з тих, хто поруч не відведе. Але якщо до нас хотів хтось приєднатися, то намагалися чужих людей не брати».



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Екс-чемпіон світу в першому середньому дивізіоні(37-2, 34 КО) розповів, як його змінила його війна в Україні, а також поділився думками про велику українську боксерську сім'ю.Раніше Дзінзірук висловився про колишнього президента Федерації боксу України ( ФБУ )