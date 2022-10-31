Шон Портер прокоментував перемогу Ломаченка над Ортісом
Екс-чемпіон світу: «Ломаченко – відмінний приклад для всіх»
Йорденіс Угас привітав українця з перемогою над Ортісом
31 жовтня 08:21
Йорденіс Угас / Фото - talksport.comЕкс-чемпіон світу в напівсередньому дивізіоні кубинець Йорденіс Угас (27-5, 12 KO) в Twitter привітав колишнього лідера легкої ваги українця Василя Ломаченко (17-2, 11 КО) з перемогою в поєдинку з американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).
«Вітаю Василя Ломаченко з перемогою. Неймовірно, що він мав можливість боротися за чотири пояси, але вирішив залишитися та служити своїй країні. Відмінний приклад для всіх».
«Іноді я думаю, що моя доля на Кубі боротися проти комуністів, щоб врятувати мою країну».
Нагадаємо, що Ломаченко та Ортіс провели поєдинок 30 жовтня на арені Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорку. Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Василь.
Відео повного бою Ломаченко – Ортіс.
Відео кращих моментів бою Ломаченко – Ортіс.
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