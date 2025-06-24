У ніч із 3 на 4 червня в американському місті Нашвілл пройшов вечір професійного боксу, який привернув увагу завдяки участі 60-річного колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі – Олівера Маккола. У рамках шестираундового рейтингового поєдинку він вийшов у ринг проти 48-річного Карлоса Рейєса, який також представляє США. Інтерес до бою був високим, особливо у співтовариствах, які обговорюють ставки на спорт у тг, де подібні поєдинки оцінюються з аналітичної точки зору.

З перших хвилин зустрічі Маккол демонстрував гарну витривалість та впевненість. Він впевнено провів перші три раунди, беручи очки за рахунок точних ударів та контролю дистанції. Однак ближче до екватора бою ситуація почала змінюватися: Рейєс поступово адаптувався, нав'язав темп і перехопив ініціативу.

Суддівське рішення

За підсумками шести раундів судді не змогли дійти єдиної думки:

● Перший суддя віддав перемогу Оліверу Макколу — 58:56

● Другий вважає активним Карлоса Рейєса — 58:56

● Третій виставив рівний рахунок - 57:57

Таким чином, бій офіційно завершився нічиєю - вперше в кар'єрі Маккола, яка розпочалася ще 1985 року.

Значення події

Незважаючи на вік, екс-чемпіон зумів вийти на високий рівень та продемонструвати гідну форму. Цей бій став:

● Показником фізичної підготовки ветеранів

● Ілюстрацією професійного досвіду

● Рідкісний випадок нічийного результату в бою за участю боксера вікової категорії 60+

Спортивна громадськість відреагувала на результат із повагою. Коментатори відзначили стійкість Маккола, а також дисциплінований підхід Рейєса. Поєдинок, який не мав статусу титульного, все ж таки став яскравим епізодом у боксерському календарі 2025 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. Дотримуйтесь ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.