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Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем

Зіркова пара розпалася в 2018 році
Бокс Професійний бокс
09:55
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем

Колишня цивільна дружина Володимира Кличкаамериканська актриса Хайден Панеттьері дала відверте інтерв'ю таблоїду People, в якому розповіла про проблеми в своєму житті. В ході бесіди зірка Голлівудських фільмів зізналася, що з 15 років почала вживати алкоголь і наркотики:

«Вони повинні були підбадьорювати мене під час інтерв'ю. Я й гадки не мала, що це неправильно, або що справа дійде до залежності. Моє спасіння було в тому, що я не могла бути під кайфом на знімальному майданчику і під час роботи. Але ситуація продовжувала виходити з - під контролю поза знімального майданчика. І коли я стала старше, наркотики і алкоголь стали тим, без чого я майже не могла жити! »

Також Панеттьері торкнулася теми своїх стосунків з боксером Володимиром Кличко, від якого 7 років тому народила дочку Каю - Євдокію:

«У мене ніколи не було почуття, що я хочу нашкодити своїй дитині, але я не хотіла проводити з нею час. У моєму житті був тільки цей сірий колір.

«Він ( Володимир – прім.редакціі ) не хотів бути поруч зі мною. Я не хотіла бути поруч з собою. Але опіати та алкоголь на мить допомагали мені відчути себе щасливою. Я була в циклі саморуйнування. У мене була тремтіння, коли я прокидалася, і я могла функціонувати тільки після невеликого ковтка алкоголю. »

Хайден розповіла про одне з найскладніших рішень у своєму житті – віддати донечку на виховання батькові в Україну:

«Це було найважче, що мені коли - або доводилося робити. Але я хотіла бути для неї хорошою мамою — і іноді це означає відпустити. »

Екс - наречена Кличко зізналася, що 8 місяців провела в реабілітаційному центрі, щоб позбутися від залежностей, адже вже на той момент під загрозою перебувала життя Хайден:

«Лікарі сказали мені, що моя печінка ось - ось відмовить. Я більше не була 20 - річною, яка після п'янки так просто прийде в норму. »

Зараз Панеттьері знаходиться в Монреалі, де після 10-річної паузи знімається в кіно. Крім того, актриса активно допомагає української армії.

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Володимир Кличко Хайден Панеттьері

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