Екс-суперник Кличка поб'ється за титул проти Лерени
Маріуш Вах в останніх чотирьох боях поступився в трьох
10:46
Інтерконтинентальний чемпіон WBA в суперважкій вазі Кевін Лерена (27-1, 14 КО) наступний поєдинок проведе проти поляка Маріуша Ваха (36-8, 19 КО), повідомляє BoxingScene.
Бій відбудеться 17 вересня в Кемптон Парк, ПАР.
30-річний Лерена проведе свій другий бій у суперважкій вазі. У першому він виграв нокаутом у Богдана Діни.
42-річний Вах програв три з чотирьох останніх поєдинків – поступився Ділліаном Уайту, Хьюї Ф'юрі і Арсланбеку Махмудову. переміг лише Кевіна Джонсона.
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