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Екс-суперник Кличка поб'ється за титул проти Лерени

Маріуш Вах в останніх чотирьох боях поступився в трьох
Бокс Професійний бокс
10:46
Екс-суперник Кличка поб'ється за титул проти Лерени

Інтерконтинентальний чемпіон WBA в суперважкій вазі Кевін Лерена (27-1, 14 КО) наступний поєдинок проведе проти поляка Маріуша Ваха (36-8, 19 КО), повідомляє BoxingScene.

Бій відбудеться 17 вересня в Кемптон Парк, ПАР.

30-річний Лерена проведе свій другий бій у суперважкій вазі. У першому він виграв нокаутом у Богдана Діни.

42-річний Вах програв три з чотирьох останніх поєдинків – поступився Ділліаном Уайту, Хьюї Ф'юрі і Арсланбеку Махмудову. переміг лише Кевіна Джонсона.

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Мариуш Вах Кевін Лерена

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