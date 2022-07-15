Ломаченко на вершині. WBC оновила свої рейтинги
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Пуерторіканський боксер – про майбутній поєдинок з Комі
17:49
Хосе Педраса / Фото - badlefthook.comЕкс-володар титулів у другому напівлегкому та легкому дивізіонах Хосе Педраса (29-4, 14 КО) поділився думками щодо майбутнього поєдинку проти колишнього чемпіона світу в легкій вазі Річарда Комі (30-4, 27 КО).
Цитує Педрасу The Ring.
«Безсумнівно, це буде битва з високими ставками між двома бійцями світового рівня. Ми обидва хочемо повернутися на переможний шлях. Це ідеальний рецепт чудовою битви. Я знаю, що перемога над суперником калібру Комі поверне мене в боротьбу за бажаний титул чемпіона світу. Незважаючи на те, що сталося в останньому моєму бою, я все ще збираюся стати чемпіоном першого напівсередньої ваги. Я ставлю метою стати чемпіоном в трьох дивізіонах».
Відзначимо, що екс-чемпіон світу повернеться в ринг після поразок. Педраса 4 березня на Save Mart Arena в Фресно, штат Каліфорнія зустрівся з американцем Хосе Карлосом Раміресом і поступився одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що Комі і Педрас свого часу програвали українцеві Василю Ломаченко.
Поєдинок між відомими боксерами відбудеться 27 серпня на арені Hard Rock Hotel & Casino в Талсі (штат Оклахома, США). 10-раундовий бій пройде в рамках першого напівсередньої ваги.
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