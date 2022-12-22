Рой Джонс назвав свого фаворита в можливому поєдинку Усик – Ф'юрі
Екс-тренер Джошуа: «У Ф'юрі будуть проблеми з тим, щоб стримати Усика»
Роберт Гарсія – про майбутній зірковий поєдинок в хевівейті
22 грудня 19:00
Роберт Гарсія / Фото - boxingsceneВідомий американський фахівець Роберт Гарсія в інтерв'ю iD Boxing висловився про можливий поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні українцем Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).
«Через силу, зростання і стиль я, мабуть, виберу Ф'юрі, тому що він просто зробить цей бій огидним. Я думаю, у Ф'юрі будуть проблеми з тим, щоб стримувати Усика. Ймовірно, він зробить поєдинок огидним, намагаючись змусити Олександра задкувати, утримуючи і вимотуючи його».
«Усик дуже технічний та розумний боєць, але боксера з таким стилем, як у Ф'юрі, буде важко тримати на дистанції. І я не думаю, що Усик має силу, щоб потрясти Ф'юрі. Тайсон просто занадто великий. Я не вважаю його найталановитішим бійцем в суперважкій вазі. Я думаю, що Ентоні Джошуа більш талановитий, але у Ф'юрі є цей стиль і досвід. Він знає, як виснажити і приголомшити тебе. Він просто знає, як виграти бій».
Нагадаємо, екс-чемпіон світу Джонні Нельсон назвав свого фаворита в бою між Усиком та Ф'юрі.
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