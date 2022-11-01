Лопес: «Вірю, що у Ломаченка є шанс стати чемпіоном світу»
Екс-тренер Володимира Кличка: «Ломаченко вже старенький, багато ударів став пропускати»
Сергій Городнічов – про перемогу українця в бою з Ортісом
31 жовтня 14:26
Василь Ломаченко / Фото - boxing247.comЕкс-член тренерського штабу Володимира Кличка, Сергій Городнічов, на своєму YouTube-каналі поділився думкою з приводу поєдинку титулованого українського легковаговика Василя Ломаченко (17-2, 13 КО) з американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).
«Подивився бій Василя Ломаченко з Ортісом. Бій непоганий, але Вася вже старенький, багато ударів став пропускати. А ось Ортіс – красень, гарне у нього майбутнє. Чекаємо бою Вася Ломаченко – Хейні».
Нагадаємо, що 30 жовтня Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів (115:113, 116:112, 117:111).
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