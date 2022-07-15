Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Сергій Городнічов розкритикував зіркових спортсменів
18:21
Усик та Ломаченко / Фото - TwitterУкраїнський фахівець Сергій Городнічов, який свого часу відповідав в команді Володимира Кличка за спаринг-партнерів, в інтерв'ю YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН розкритикував зоряних боксерів Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) і Олександра Усика (19-0, 13 KO) за слабку позицію після початку війни з росією.
«Я думав, що Василь Ломаченко з Усиком кричатимуть на все горло, що вони патріоти, що вони готові воювати за батьківщину. А сфотографуватися з автоматом на блокпосту... Я теж фотографувався. А далі що?».
«Це був страх. Ось людина з позицією, який проти війни, за Україну, про це говорить, не боїться нічого. А людина без позиції, на мою думку, гірше зрадника, тому що на даний момент в Україні йде війна. Коли ти, як щур, сховався в кущах і нічого не можеш, тим більше коли такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Співаки такі є, артисти, багато таких людей. Я їх сильно не засуджую, але це люди публічні».
«Ті ж Усик і Ломаченко можуть повести за собою хлопців, підняти бійцівський дух. Можна було хоча б так підтримати хлопців?».
Раніше Городнічов розповів про те, що Ломаченко не відмовлявся від бою з Джорджем Камбососом-молодшим (20-1, 10 КО), оскільки йому його просто не пропонували.
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