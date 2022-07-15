Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:30
live
Всесвітні ігри 2022. День 8. Джиу-джитсу. Пряма трансляція
20:50
Автоперегони. FIA ETCR. Етап 4. Харама (Іспанія)

Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»

Сергій Городнічов розкритикував зіркових спортсменів
Бокс Професійний бокс
18:21
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Усик та Ломаченко / Фото - Twitter
Український фахівець Сергій Городнічов, який свого часу відповідав в команді Володимира Кличка за спаринг-партнерів, в інтерв'ю YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН розкритикував зоряних боксерів Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) і Олександра Усика (19-0, 13 KO) за слабку позицію після початку війни з росією.

«Я думав, що Василь Ломаченко з Усиком кричатимуть на все горло, що вони патріоти, що вони готові воювати за батьківщину. А сфотографуватися з автоматом на блокпосту... Я теж фотографувався. А далі що?».


«Це був страх. Ось людина з позицією, який проти війни, за Україну, про це говорить, не боїться нічого. А людина без позиції, на мою думку, гірше зрадника, тому що на даний момент в Україні йде війна. Коли ти, як щур, сховався в кущах і нічого не можеш, тим більше коли такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Співаки такі є, артисти, багато таких людей. Я їх сильно не засуджую, але це люди публічні».


«Ті ж Усик і Ломаченко можуть повести за собою хлопців, підняти бійцівський дух. Можна було хоча б так підтримати хлопців?».


Раніше Городнічов розповів про те, що Ломаченко не відмовлявся від бою з Джорджем Камбососом-молодшим (20-1, 10 КО), оскільки йому його просто не пропонували.


Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Василь Ломаченко Олександр Усик Сергій Городничов

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Бокс Професійний бокс
17:49
Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Інтерв'ю Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Бокс Професійний бокс
14:22
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Бокс Професійний бокс
14 липня 19:48
Тренер Брієдіса: «Майріс в бою з Усиком був втомленим, у нього боліла рука, була травма»
Тренер Брієдіса: «Майріс в бою з Усиком був втомленим, у нього боліла рука, була травма»
Бокс Професійний бокс
14 липня 15:45
Рамірес: «Я впевнений, що Усик знову переможе Джошуа. Ймовірно, він його нокаутує»
Рамірес: «Я впевнений, що Усик знову переможе Джошуа. Ймовірно, він його нокаутує»
Бокс Професійний бокс
14 липня 10:08
Усик зібрав майже 100 тисяч фунтів стерлінгів для України на аукціоні в Лондоні
Усик зібрав майже 100 тисяч фунтів стерлінгів для України на аукціоні в Лондоні
Бокс Професійний бокс
13 липня 16:38

Новини: Бокс

Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером
Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером
Професійний бокс
20:52
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Професійний бокс
18:21
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Професійний бокс
17:49
Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Інтерв'ю Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Професійний бокс
14:22
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
Професійний бокс
13:21
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
09:59
Промоутер Ф'юрі: «Не знаю, що Джошуа може зробити, щоб перемогти. Усик прорахував його»
Промоутер Ф'юрі: «Не знаю, що Джошуа може зробити, щоб перемогти. Усик прорахував його»
Професійний бокс
08:12
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Професійний бокс
14 липня 19:48
Дерев'янченко: «Буду битися за Україну»
Дерев'янченко: «Буду битися за Україну»
Професійний бокс
14 липня 16:08
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини