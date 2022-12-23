Макгрегор і Діас влаштували розборки у соціальних мережах
Ексчемпіон світу з боксу кинув виклик Нейту Діасу
Едріен Бронер запропонував ексбійцю UFC влаштувати шоу
23 грудня 08:08
Я не вважаю, що я один з елітних боксерів. Я один з найвидатніших в історії. Коли я завершу кар'єру, я назавжди залишуся в історії. І я маю намір досягти більшого. Продовжуйте стежити за мною.
Пізніше Бронер в соцмережах повідомив, що готовий привітати ексбійця UFC Нейта Діаса (21-13) в боксі.
Нейт Діас, якщо ти хочеш побоксувати, я до твоїх послуг. Давай зробимо це! Якщо він готовий, то і я готовий. Це було б весело. Чорт забирай, ми можемо закотити шоу.
Бронер наступний бій проведе проти українця Івана Редкача (23-6-1, 18 КО) у лютому 2023-го.
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