Експерт Sky Sports назвав ганебним рішення Джошуа

Колишній чемпіон Європи з боксу, а нині експерт на Sky Sports поділився думкою про те, що Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) незабаром може знову змінити тренера. До останнього бою британця готував Роберт Гарсія.

Знаєте, що найважче в роботі з новим тренером? Звикнути до нововведень і до нового середовища. Невже він знову хоче пройти крізь все це? Я б вважав за краще, щоб він залишився з Гарсією і відштовхувався від того, що вони вже зуміли разом напрацювати».