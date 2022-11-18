Промоутер Джошуа заявив, що у найближчий рік Усик почне віддавати чемпіонські титули
Експерт Sky Sports назвав ганебним рішення Джошуа
Йдеться про можливу зміну тренера
18 листопада 13:30
Колишній чемпіон Європи з боксу, а нині експерт на Sky Sports поділився думкою про те, що Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) незабаром може знову змінити тренера. До останнього бою британця готував Роберт Гарсія.
«Джошуа дуже-дуже довго працював з Робом Маккракеном. Але вирішив спробувати щось нове перед реваншем з Олександром Усиком. Як на мене, це спрацювало. Він виглядав краще, зміни відчувалися. Гарсія вніс якусь свіжість в дії Джошуа. Тому мені здається ганебним рішення відмовитися від продовження співпраці.
Знаєте, що найважче в роботі з новим тренером? Звикнути до нововведень і до нового середовища. Невже він знову хоче пройти крізь все це? Я б вважав за краще, щоб він залишився з Гарсією і відштовхувався від того, що вони вже зуміли разом напрацювати».
Нагадаємо, швидше за все, наступним тренером Джошуа стане Рой Джонс-молодший.
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