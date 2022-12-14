Екстренер Джошуа – про поєдинок з Усиком: «Ми виступили краще, ніж будь-хто очікував»

Роберт Гарсія заявив, що йому було складно працювати з Ей Джеєм

Ми все одно виступили краще, ніж будь-хто очікував .

, екстренер британця(24-3, 22 KO) пишається роботою, яку він виконав з Ей Джеєм, незважаючи на те, що британець програв матч-реваншГарсія пояснив, що тренувати Джошуа завжди було складно через те, що їм було важко знайти спільну мову.

Ентоні подзвонив мені і розповів, що я більше з ним не працюю. Я розумію, як він дивиться на речі, і, чесно кажучи, я бажаю йому всього найкращого.

«Куди пішло час?» Джошуа думає про завершення кар'єри.

