Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Екстренер Джошуа – про поєдинок з Усиком: «Ми виступили краще, ніж будь-хто очікував»
Роберт Гарсія заявив, що йому було складно працювати з Ей Джеєм
14 грудня 18:30
Ми все одно виступили краще, ніж будь-хто очікував .
Гарсія пояснив, що тренувати Джошуа завжди було складно через те, що їм було важко знайти спільну мову.
Ентоні подзвонив мені і розповів, що я більше з ним не працюю.
Я розумію, як він дивиться на речі, і, чесно кажучи, я бажаю йому всього найкращого.
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