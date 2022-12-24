Хаттон: «Мрію побачити поєдинок між Джошуа і Уайлдером»
Екстренер Джошуа розповів, за якої умови Ей Джей міг стати триразовим чемпіоном світу
Екскоуч пропонував Ентоні дочекатися завершення кар'єри Ф'юрі і Усика
14:16
Ми вели переговори про можливе продовження співпраці. Думаю, варто було провести 2-3 бою і потім викликати чемпіона. Можливо, Усик на той час не був би чемпіоном, так як міг уже завершити кар'єру. Або Ф'юрі переміг би його і пішов. Так що ми говорили про ситуацію, коли звільняться чотири титули. Я практично впевнений, що будь-яка організація дала б Ентоні Джошуа можливість битися за титул.
На мій погляд, це було б оптимально. Тоді Ентоні отримав би шанс стати триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Я очікував, що ми підемо цим шляхом.
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