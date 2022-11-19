Райан Гарсія: «Я нокаутую Джервонту»
Ектор Луїс Гарсія – про поєдинок з Джервонтою: «Танк» вважає, що це легкий бій»
Чемпіон WBA має намір здивувати зіркового американця
10:23
Ектор Луіс Гарсія / Фото - boxingsceneЧемпіон світу за версією WBA у другому напівлегкому дивізіоні домініканець Ектор Луїс Гарсія (16-0, 10 KO) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з володарем титулу WBA Regular в легкій ваговій категорії американцем Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО).
Цитує Гарсію boxingscene.com.
«Танк» вважає, що це легкий бій, але я вдячний за надану можливість. У нього вже запланований поєдинок з Райаном Гарсією. Повторюється ситуація з Кобертом, він не помічає мене. Я з нетерпіння чекаю бою. Я знаю, що «Танк» на вершині. Я завжди мотивований перед своїми поєдинками, але це дає мені додаткову мотивацію. Я хочу показати, що я кращий боєць. Я той, хто буде на вершині після цього поєдинку».
Нагадаємо, що Девіс та Гарсія зустрінуться в ринзі 7 січня у Вашингтоні (округ Колумбія, США).
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