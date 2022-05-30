Райан Гарсія: «Я збираюся прийняти виклик Девіса»
Еллербі: «Райан Гарсія не хоче бою з Девісом»
Промоутер заявив, що американець вийде на поєдинок з співвітчизником
14:00
Промоутер Mayweather Promotions Леонард Еллербі в інтерв'ю FightHype.com заявив, що проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) вийде на поєдинок з Джервонтой Девісом (27-0, 25 KO).
«Ось тільки не треба все це. Зрозумійте, не хоче Гарсія цього бою. У Райана вірять всього лише парочка людина. А ще деякі телевізійники, типу Кріса Манникса, заливають всім який же Гарсія нев'е * енний кіллер. Насправді він реально хороший боєць, я його поважаю. Але битися з «Танком» він не хоче. Інакше він би вже натиснув на Golden Boy Promotions, щоб вони йому зробили цей поєдинок. Просто нагадаю, що я вже двічі намагався звести їх в рингу. Забавно, що потім репортери кричать, що це нібито саме «Танк» уникає суперників. Не хочу обговорювати контрактні питання. Але Девіс як і раніше з нами».
Джервонта Девіс в шостому раунді нокаутував Роландо Ромеро (14-1, 12 КО).
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