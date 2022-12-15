Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном

Топ-проспект хотів для себе більш іменитого опонента
Бокс Професійний бокс
07:48
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Джарон Енніс / Фото: New York Post

Перспективний американський напівсередньоваговикДжарон Енніс (29-0, 27 КО) розповів в інтерв'ю YSM Sports Media, Що був розчарований, коли дізнався про бій проти українця Карена Чухаджяна (21-1, 11 КО).

За словами Енніса, він планував боксувати за титул WBA Regular литовця Еймантаса Станьоніса (14-0, 9 КО).

«Якщо бути чесним, то спочатку ми повинні були битися з іншим суперником. Спочатку планували поєдинок проти Станьонісом. Без поняття, що сталося, але довелося погоджуватися на іншу угоду. Але я повинен брати те, що мені дають. Хоча я дуже сильно хотів битися зі Станьонісом.

Я вийду на ринг проти будь-якого суперника і буду тренуватися з таким же завзяттям, якби мені мав бути титульний бій. Я повинен зробити те, що роблю завжди – бути краще, гостріше, розумніший, сильніше і повернутися додому з нокаутом, а також я повинен виглядати круто, роблячи все це».

Нагадаємо, поєдинок Енніс і Чухаджяна відбудеться 7-го січня на Capital One Arena у Вашингтоні.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джарон Енніс Карен Чухаджян

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Енніс: «Не знаю, чому Кроуфорд не захотів битися зі мною»
Енніс: «Не знаю, чому Кроуфорд не захотів битися зі мною»
Бокс Професійний бокс
10 грудня 18:10
Батько Енніса: «Після перемоги над Чухаджяном ми повинні битися зі Спенсом»
Батько Енніса: «Після перемоги над Чухаджяном ми повинні битися зі Спенсом»
Бокс Професійний бокс
08 грудня 09:22
Чухаджян веде підготовку до бою з Еннісом в залі, де через обстріл росією немає світла та води
Чухаджян веде підготовку до бою з Еннісом в залі, де через обстріл росією немає світла та води
Бокс Професійний бокс
06 грудня 15:13
Лу ДіБелла: «Хто такий Чухаджян? Навіть не кращий українець в рейтингах. Це Голуб!»
Лу ДіБелла: «Хто такий Чухаджян? Навіть не кращий українець в рейтингах. Це Голуб!»
Бокс Професійний бокс
06 грудня 11:41
Енніс: «Збираюся ефектно вирубити Чухаджяна»
Енніс: «Збираюся ефектно вирубити Чухаджяна»
Бокс Професійний бокс
06 грудня 07:45
Українець Чухаджян поб'ється за титул чемпіона світу
Українець Чухаджян поб'ється за титул чемпіона світу
Бокс Професійний бокс
06 грудня 07:21

Новини: Бокс

Хірн назвав імена двох наступних суперників Альвареса
Хірн назвав імена двох наступних суперників Альвареса
Професійний бокс
11:42
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
Професійний бокс
10:34
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Професійний бокс
09:52
Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора
Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
09:28
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Професійний бокс
08:48
Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі
Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі
Професійний бокс
08:22
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Професійний бокс
07:48
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Професійний бокс
07:26
Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»
Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»
Професійний бокс
06:50
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини