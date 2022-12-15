Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном

Топ-проспект хотів для себе більш іменитого опонента

Джарон Енніс / Фото: New York Post

Перспективний американський напівсередньоваговикДжарон Енніс (29-0, 27 КО) розповів в інтерв'ю YSM Sports Media, Що був розчарований, коли дізнався про бій проти українця Карена Чухаджяна (21-1, 11 КО).



За словами Енніса, він планував боксувати за титул WBA Regular литовця Еймантаса Станьоніса (14-0, 9 КО).

«Якщо бути чесним, то спочатку ми повинні були битися з іншим суперником. Спочатку планували поєдинок проти Станьонісом. Без поняття, що сталося, але довелося погоджуватися на іншу угоду. Але я повинен брати те, що мені дають. Хоча я дуже сильно хотів битися зі Станьонісом. Я вийду на ринг проти будь-якого суперника і буду тренуватися з таким же завзяттям, якби мені мав бути титульний бій. Я повинен зробити те, що роблю завжди – бути краще, гостріше, розумніший, сильніше і повернутися додому з нокаутом, а також я повинен виглядати круто, роблячи все це».

Нагадаємо, поєдинок Енніс і Чухаджяна відбудеться 7-го січня на Capital One Arena у Вашингтоні.