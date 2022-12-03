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Ф'юрі: «Бокс – це більше хобі, а не бізнес чи спорт»

«Циганський король» розповів, скільки тривав тренувальний табір
Бокс Професійний бокс
15:47
Ф'юрі: «Бокс – це більше хобі, а не бізнес чи спорт»
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) заявив, що для нього означає бокс, а також розповів про тренувальному табір. Цитує BoxingScene.

Бокс – це більше хобі, а не бізнес або спорт. Це те, що я люблю робити. Я провів в тренувальному таборі дев'ять тижнів, весь цей час перебуваючи без родини. Я ізолюю себе від близьких, тримаю їх на відстані витягнутої руки і просто живу як боєць. Поки ти в таборі, ти знаходишся в спартанському режимі. Тому у мене бойовою настрій, щоб вигравати великі поєдинки.


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Денис Сєдашов
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