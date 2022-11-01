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Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»

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Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора / Фото - Twitter
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) на подкасті True Geordie заявив, що британський ветеран Дерек Чісора (33-12, 23 КО) заслужив втретє провести з ним поєдинок.

«Неважливо, що ви говорите або що люди хочуть від вас почути про Дерека Чісору. Він домігся в боксі і боях більше, ніж міг би домогтися десяток таких, як ви. Так що я не дозволю вам сидіти тут і критикувати людину, яка билася з кращими бійцями цієї епохи, тільки через те, що він програв кілька поєдинків».


«Він багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому. Чісора робить те, що робить. Він б'ється і перемагає. Я буду битися з Чісорою. Якщо ви не хочете дивитися, то, будь ласка, не дивіться. А якщо хочете, то включайте трансляцію».


«Якщо не хочете купувати квитки, не купуйте. Якщо хочете, то ви будете як 50-60 тисяч чоловік, які вже їх купили. Уже продано більше 60 тисяч квитків, так що хтось явно зацікавлений в нашому поєдинку».


Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі та Чісори відбудеться 3 грудня на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur.
Володимир Кириченко
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Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора

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