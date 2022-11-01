Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
«Циганський король» – про майбутню трилогію зі своїм співвітчизником
10:00
Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора / Фото - TwitterЧемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) на подкасті True Geordie заявив, що британський ветеран Дерек Чісора (33-12, 23 КО) заслужив втретє провести з ним поєдинок.
«Неважливо, що ви говорите або що люди хочуть від вас почути про Дерека Чісору. Він домігся в боксі і боях більше, ніж міг би домогтися десяток таких, як ви. Так що я не дозволю вам сидіти тут і критикувати людину, яка билася з кращими бійцями цієї епохи, тільки через те, що він програв кілька поєдинків».
«Він багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому. Чісора робить те, що робить. Він б'ється і перемагає. Я буду битися з Чісорою. Якщо ви не хочете дивитися, то, будь ласка, не дивіться. А якщо хочете, то включайте трансляцію».
«Якщо не хочете купувати квитки, не купуйте. Якщо хочете, то ви будете як 50-60 тисяч чоловік, які вже їх купили. Уже продано більше 60 тисяч квитків, так що хтось явно зацікавлений в нашому поєдинку».
Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі та Чісори відбудеться 3 грудня на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur.
Коментарі 0