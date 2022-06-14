Хирн: «Було б здорово стати частиною історії Ф'юрі»
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
«Циганський Король» натякнув на швидке повернення на ринг
22:10
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв'ю Frank Warren's Queensberry Promotions натякнув на швидке повернення на ринг.
«Френк [Уоррен], покажи мені гроші. Цей чарівник покаже мені гроші, і ми зробимо щось дуже-дуже-дуже велике. Настають дуже хвилюючі новини».
Нагадаємо, що ще в квітні Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
Коментарі 0