Усик прибув до Лондона на бій Ф'юрі – Чісора
Ф'юрі хоче пронести алкоголь на матч збірної Англії в Катарі
А після гри випити з голкіпером Джорданом Пікфордом
19:17
Я закину його на себе. Хто мене зупинить? Я не алкоголік, я просто дідько у випивці.
На 100 відсотків буду тусити з уболівальниками. Я відомий цим. Збираюся привезти кілька ящиків в своїй валізі. Вони можуть взяти все, що захочуть. Все, що їм захочеться.
Згадайте Євро-2016, коли я поїхав до Ніцци і купив 200 фанатам коктейлі.
З гравців я б випив з Джорданом Пікфордом. Мені здається, з ним було б весело випити.
Нагадаємо, що стежити за боєм Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора можна на порталі XSPORT.ua.
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