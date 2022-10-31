Ф'юрі: «Я боюсь Джошуа – його м'язів, трьох поразок у п'яти останніх поєдинках»
Ф'юрі: «Ми запропонували Усику багато грошей, але він зморозив якусь дурницю і відхилив пропозицію»
Тайсон готовий битися з українцем
31 жовтня 16:54
Фото: Top RankВолодар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) нагадав про відмову Олександра Усика (20-0, 13 KO) битися у 2022 році:
Коли я влаштовував свій камбек, я запропонував бій Олександру Усіку. Він сказав, що хоче корону WBC, яку тримають цигани. Я думаю, ми всі бачили це відео. Я сказав, що якщо він її хоче, то нехай прийде та візьме. Я не можу назвати цю суму на камеру, але йому запропонували багато грошей, щоби він побився 3 грудня. Але він сказав, що йому потрібен шестимісячний тренувальний табір, зморозив якусь дурницю. Тож Усік відхилив пропозицію.
Ф'юрі взяв на себе провину за зрив поєдинку з Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO).
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