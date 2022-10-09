Батько Тайсона Ф'юрі застрахував свої яйця на 10 млн фунтів стерлінгів
Ф'юрі: «Наступного тижня ми повідомимо ім'я нового суперника»
«Циганський король» хоче, щоб бій був цікавим
09 жовтня 18:22
Думаю, на наступному тижні ми зберемо прес-конференцію, де оголосимо про суперників. У списку чотири або п'ять хлопців, в тому числі пара лівшів, і ми вирішимо, хто це буде ... Так, кілька контрактів було відправлено різним людям.
Перший критерій вибору – це фанатська база. Що вони можуть дати, і хто буде зацікавлений. Друге – ціна вкладених грошей в 3 грудня. Ми хочемо, щоб поєдинок вийшов якісним і цікавим.
Раніше ми повідомляли, що батько Ф'юрі застрахував свої яйця на божевільну суму.
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