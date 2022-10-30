Ф'юрі може провести бій з Джойсом, якщо переможе Чісору та Усика
Ф'юрі: «Не хочу померти від сильного удару по голові»
«Циганський король» розповів про свій страх
30 жовтня 22:27
Піти з боксу – можливо, найважче, що я коли-небудь робив. Єдине, що знаю – не хочу затримуватися, знищити свою спадщину або померти від сильного удару по голові.
І повірте мені, подібний кінець іноді здається дуже реальним. Я навіть відчув короткочасну втрату пам'яті після тієї жахливої зустрічі з Уайлдером в 2021 році, коли через кілька годин після перемоги моя голова була покрита грудками розміром з тенісний м'яч. Не можна було згадати, скільки разів я падав.
Все було туманно, такий досвід мене лякав. Ні в якому разі не хочу доживати свої дні в інвалідному візку або їсти через соломинки. Після бою з Уайлдером я сказав своєму промоутеру Френку Уоррену, що планую піти на пенсію.
Раніше ми повідомляли, з ким Ф'юрі може провести бій.
Коментарі 0