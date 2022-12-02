Усик після можливої перемоги над Ф'юрі може провести бій з Альваресом або Мейвезером
Ф'юрі: «Не знаю, хто такий Усик. По-моєму, якийсь лошара»
Чемпіон WBC знову натякнув на чергове завершення кар'єри
02 грудня 10:21
Тайсон Ф'юрі / Фото - badlefthook.comЧемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв'ю для YouTube-каналу Seconds Out знову пішов від питання про поєдинок проти володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика (20-0, 13 KO), при цьому образивши українця.
«Не знаю, хто він такий. По-моєму, якийсь лошара. Не можна всіх зробити щасливими, чи не так? Я завжди говорив, що єдина людина, якого я роблю щасливим, – це моя дружина. Моя дружина говорила, що не хоче, щоб я бився. Вона хоче, щоб я завершив кар'єру. Вона не бажає бачити, як я з кимось б'юся. Дружина хоче, щоб я постійно був удома».
«Я не знаю, чи буде ще у мене справжній бій. Про це ніколи не скажеш напевно. Ти ніколи не знаєш, з ким перетнуться твої шляхи під час акції «Мішок на місяць».
«На х*р Усика, на х*р його».
Нагадаємо, Ф'юрі відреагував на бажання Усика піднятися до нього в ринг після поєдинку з Дереком Чісорою.