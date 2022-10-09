Ще один брат Тайсона Ф'юрі дебютував в профі-боксі
Ф'юрі – про не підписану угоду: «Джошуа не хотів бою та не хотів наполягати»
«Циганський король» вважає, що у суперника немає яєць
09 жовтня 15:39
На мою думку, якщо висловлюватися максимально жорстко, то це через брак яєць у Джошуа. Не хотів бою, не хотів наполягати, не хотів підписувати контракт.
Питання комерційних прав? Я навіть не знаю, що це таке. Перепрошую, для мене їхні слова - ніби купа лайна. Як я говорив, нестача яєць з боку Джошуа або як би це сказати? Наполегливість, бути наполегливим.
Якщо ти людина, ти демонструєш наполегливість в команді, щоб переконатися, що все лайно робиться. Але нестача яєць...
Ще один брат Ф'юрі дебютував в боксі.
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