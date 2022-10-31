Ф'юрі: «Ми запропонували Усику багато грошей, але він зморозив якусь дурницю і відхилив пропозицію»
Ф'юрі – про Уайлдері: «Можливо, після трьох побиття я вбив цього лоху здоровий глузд»
Британець вважає екс-чемпіона своєю жертвою
31 жовтня 20:36
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) зізнався True Geordie, що здивований адекватності і здоровим міркувань в останніх інтерв'ю свого екс-суперника Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО).
«Можливо, трьома побиттям Уайлдера я вбив в голову цього лоха здоровий глузд. Він жертва нокауту «Циганського короля».
Раніше тренер Деонтея висловився про бій Чісора – Ф'юрі.
Деонтей повинен побитися з Енді Руїсом.
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