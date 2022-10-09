Ф'юрі: «Наступного тижня ми повідомимо ім'я нового суперника»
Ф'юрі – про завершення кар'єри: «Я не знаю, чи зможу вижити без професійного боксу»
«Циганський король» не може завершити кар'єру просто так
09 жовтня 20:34
Я не можу піти, і, можливо, мені буде потрібно психолог. Хтось, хто може допомогти мені, тому що я вважаю, що мені потрібна психологічна допомога, щоб позбутися усього цього. Якщо ви запитаєте мене, чому я боксую, то я скажу, що у мене немає цілей і амбіцій в боксі. Я боксую, тому що відчуваю, що бокс потрібен мені, щоб зберегти розум.
Кожен день я борюся за виживання. І я не знаю, чи зможу вижити без професійного боксу. Я пробув поза рингом чотири місяці, але тренувався двічі в день сім разів на тиждень.
Раніше ми повідомляли, коли Тайсон Ф'юрі назве ім'я наступного суперника.
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