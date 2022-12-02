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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Ф'юрі: «У мене більше перемог нокаутом, ніж у Усика боїв. Я виграв більше титулів, ніж у нього штанів в шафі»

У «Циганського короля» манія величі
Бокс Професійний бокс
01 грудня 09:54
Ф'юрі: «У мене більше перемог нокаутом, ніж у Усика боїв. Я виграв більше титулів, ніж у нього штанів в шафі»
Тайсон Ф'юрі / Фото - skysports
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) впевнений, що володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF в цій же ваговій категорії українець Олександр Усик (20-0, 13 KO) заздрить йому.

Цитує Ф'юрі boxingnews24.com.

«Я все ще тут і в'ялюсь непереможним протягом чотирнадцяти років. Всі ці люди разом з Усиком заздрять мені. Він хоче тільки те, що є у мене, як і весь інший боксерський світ. Вони всі хочуть те, що є у великого «Циганського короля» – безсмертя. У мене більше перемог нокаутом, ніж у Усика боїв. Я виграв більше титулів, ніж у нього штанів в шафі. Я взяв участь в більшій кількості заходів, ніж у нього було шкарпеток в житті. Всі ці хлопці повинні бути зацікавлені в мені. Короля і імператора селяни не цікавлять. Вони повинні мріяти опинитися зі мною за одним столом. Я можу їх запросити тільки для того, щоб вони пригостили мене ».


Раніше Ф'юрі розповів, чи має він мотивацію перед третім поєдинком зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою (33-12, 23 КО).

Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі і Чісора відбудеться 3 грудня на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur.
Володимир Кириченко
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Теги

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

Коментарі 1

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2 грудня 2022р. 17:44
Фюрі боїться Усика)
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