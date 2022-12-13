Ф'юрі увірвався в «паунд» від BoxRec, «посунувши» Усика аж на шосте місце

Сам «Циганський король» розташувався в рейтингу найкращих боксерів світу на другій позиції

BoxRec – головний статистичний сайт в боксі. Також цей ресурс має власний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій (P4P).

В оновленій версії P4P від BoxRec в топ-10 стрімко повернувся чемпіон світу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який відразу зайняв друге місце. У попередній версії «паунда» британець був відсутній.

У топ-10 також входить українець Олександр Усик. Через Ф'юрі він опустився з п'ятої позиції на шосту.

Топ-10 найкращих боксерів світу за версією BoxRec:

Відзначимо, що рейтинг BoxRec складається за досить складною формулою. Позиції боксерів в ньому залежать від багатьох факторів: частоти боїв, переконливості перемоги (за успіх нокаутом боєць отримає більше очок), рівня опозиції і т.д.

