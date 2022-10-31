Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Ф'юрі: «Я боюсь Джошуа – його м'язів, трьох поразок у п'яти останніх поєдинках»

Тайсону вже все одно на цей бій
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 16:05
Ф'юрі: «Я боюсь Джошуа – його м'язів, трьох поразок у п'яти останніх поєдинках»
Фото: The Times
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв'ю True Geordie взяв на себе провину у зриві поєдинку з Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO):
Я вище Едді Хірна та Ентоні Джошуа. Тож якщо вони хочуть звинуватити мене, то нехай звинувачують. Я без проблем візьму провину на себе. Це все через мене. Я боюсь. Його м'язи, ваги, які він піднімає, його крутість, три поразки у п'яти останніх поєдинках – все це лякає мене. Так що так, я буду цапом-відбувайлом, мені начхати.

Нагадаємо, що блогеру дісталося від Ф'юрі за питання щодо наступного поєдинку. 
Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Бокс Професійний бокс
11:12
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Бокс Професійний бокс
10:00
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Бокс Професійний бокс
08:59
Ф'юрі – про Уайлдері: «Можливо, після трьох побиття я вбив цього лоху здоровий глузд»
Ф'юрі – про Уайлдері: «Можливо, після трьох побиття я вбив цього лоху здоровий глузд»
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 20:36
Ф'юрі: «Ми запропонували Усику багато грошей, але він зморозив якусь дурницю і відхилив пропозицію»
Ф'юрі: «Ми запропонували Усику багато грошей, але він зморозив якусь дурницю і відхилив пропозицію»
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 16:54
Сосни мій х*й. Ф'юрі жорстко образив блогера за незручне запитання про Чісору
Сосни мій х*й. Ф'юрі жорстко образив блогера за незручне запитання про Чісору
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 14:45

Новини: Бокс

Чісора: «Я перемагав в бою з Усиком. Я виграв цей бій »
Чісора: «Я перемагав в бою з Усиком. Я виграв цей бій »
Професійний бокс
12:23
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
Професійний бокс
12:00
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Професійний бокс
11:48
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Професійний бокс
11:12
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Професійний бокс
10:00
Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Професійний бокс
09:52
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Професійний бокс
09:26
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Професійний бокс
09:22
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
08:59
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини