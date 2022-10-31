Сосни мій х*й. Ф'юрі жорстко образив блогера за незручне запитання про Чісору
Ф'юрі: «Я боюсь Джошуа – його м'язів, трьох поразок у п'яти останніх поєдинках»
Тайсону вже все одно на цей бій
31 жовтня 16:05
Фото: The TimesЧемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв'ю True Geordie взяв на себе провину у зриві поєдинку з Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO):
Я вище Едді Хірна та Ентоні Джошуа. Тож якщо вони хочуть звинуватити мене, то нехай звинувачують. Я без проблем візьму провину на себе. Це все через мене. Я боюсь. Його м'язи, ваги, які він піднімає, його крутість, три поразки у п'яти останніх поєдинках – все це лякає мене. Так що так, я буду цапом-відбувайлом, мені начхати.
Нагадаємо, що блогеру дісталося від Ф'юрі за питання щодо наступного поєдинку.
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