Ф'юрі: «У мене більше перемог нокаутом, ніж у Усика боїв. Я виграв більше титулів, ніж у нього штанів в шафі»
Ф'юрі: «Я зніму шкуру з Чісори 3 грудня»
«Циганський король» не бачить для себе суперників в хевівейті
01 грудня 11:55
Тайсон Ф'юрі / Фото - nytimes.comЧемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) заявив, що поєдинок зі співвітчизником Дереком Чісорою (33-12, 23 КО) не мотивує його і він не бачить в ньому серйозного суперника.
Цитує Ф'юрі boxingnews24.com.
«У Дерека немає нічого, що я б хотів. Нуль. Я відібрав його незайманий рекорд в 2011 році, а потім гарненько побив в 2014-му. Тепер, напевно, я зніму з нього шкуру 3 грудня. Так що складно сказати, що я хочу щось відібрати у нього або потребую бою з ним. Це не так. У жодного бійця в дивізіоні немає нічого, чого я потребую. Всі нероби суперважкої ваги будуть нокаутовані».
Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі і Чісора відбудеться 3 грудня на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur.